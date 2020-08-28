غرق شقيق سكرتير مدينة سيوة وزوجته فى شاطئ الأبيض بمطروح

لقي شقيق سكرتير مدينة سيوة حمادة على باغى وزوجتة مصرعهما غرقًا بشاطئ الابيض بمدينة مرسى مطروح خلال قيامهما بالسباحة.

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وقد تمكن الغطاسين بالتعاون مع بعض المواطنين من انتشال جثة يحيى على باغي 35 سنة من " سيوة" بينما لم يتم العثور على جثة زوجتة حتى الان .

وتم نقل جثة الى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة وتحرير المحضر اللازم .

وتكثف اجهزة المحافظة من جهودها بالتعاون وبعض الغطاسين للبحث عن جثة زوجتة وقد تم عمل نداء على موقع التواصل الاجتماعى لكافة الغطاسين للبحث عنها فجر اليوم بشاطئ الابيض .