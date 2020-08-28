AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يحقق ٤ ملايين ونصف بـ أماكن السهر .. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
شروقً ابراهيم
في  ٣  ايام حقق الهضبة عمرو دياب ٤ ملايين  ونصف مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها يوم الاثنين، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية ٤ ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك. 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل. 

كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين عبر تطبيق أنغامي غدا، الجمعة، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة في كليباته| دور السينما تستقبل أغنية "أماكن السهر" لـ الهضبة..شاهد

طلق مرتين.. هل عمرو دياب زوج مثالي ورومانسي؟

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح كليب "أماكن السهر".. فيديو

عمرو دياب الأكثر بحثا على جوجل ويتربع على قمة يوتيوب بـ أماكن السهر

عمرو دياب الأكثر بحثا على جوجل ويتصدر يوتيوب بـ أماكن السهر

في يوم واحد فقط.. "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليوني مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة من المقاولون العرب

الأفعال أهم من الأقوال.. 10 علامات تؤكد أن شريك حياتك واقع في حبك

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء

بعد وقف مساعداتها.. دفاع النواب: واشنطن تنذر إثيوبيا بسبب سد النهضة

لأصحاب الأمراض المزمنة.. 3 طرق لتناول القهوة دون تعب

الخطر يطرق الأبواب| الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بكورونا.. و25 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل