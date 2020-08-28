باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو

ظهرت سيارة «باتمان» الجديدة خلال الإعلان الترويجي للفيلم المقرر عرضه في 1 أكتوبر من العام القادم 2021، مما دفع الجميع لطرح التساؤلات حولها بعدما شقت الهواء خلفها باللهب المشتعل.





بدت سيارة الرجل الوطواط في فيلم «باتمان» الجديد مختلفة تمامًا عن باتموبيل التي ظهرت في أفلامه السابقة.

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فقد استمدت السيارة ذات العضلات التي ظهرت في الدقيقة 01:48 خلال الفيديو الترويجي، هويتها من السيارات الأمريكية الكلاسيكية القديم.





مثل سيارتي «فورد موستنج» و«دودج تشالنجر»، لكنها تميزت بتعديلات إضافية مناسبة للرجل الوطواط، حيث ظهرت في الفيديو خاطفة للأنظار وتطلق اللهب من الخلف.



