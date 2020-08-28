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سيارات

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:01 ص
سيرة باتمان
سيرة باتمان
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عزة عاطف
ظهرت سيارة «باتمان» الجديدة خلال الإعلان الترويجي للفيلم المقرر عرضه في 1 أكتوبر من العام القادم 2021، مما دفع الجميع لطرح التساؤلات حولها بعدما شقت الهواء خلفها باللهب المشتعل.

بدت سيارة الرجل الوطواط في فيلم «باتمان» الجديد مختلفة تمامًا عن باتموبيل التي ظهرت في أفلامه السابقة.
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فقد استمدت السيارة ذات العضلات التي ظهرت في الدقيقة 01:48 خلال الفيديو الترويجي، هويتها من السيارات الأمريكية الكلاسيكية القديم.

مثل سيارتي «فورد موستنج» و«دودج تشالنجر»، لكنها تميزت بتعديلات إضافية مناسبة للرجل الوطواط، حيث ظهرت في الفيديو خاطفة للأنظار وتطلق اللهب من الخلف.

استغرقت عملية تصميم سيارة بتمان الجديدة حوالي عامًا كاملًا، فتمتلك السيارة مخرج خلفي مكشوف، وتأتي بنظام دفع نفاث مما يجعلها تقدم مطاردات شرسة ضد الأشرار.
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