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فن

نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع رقص الباليه بصورة قديمة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:59 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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محمد بدران

استعادت النجمة نيللى كريم ذكرياتها مع رقص الباليه، بصورة قديمة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وظهرت نيللى كريم بفستان أسود، على خشبه المسرح، وهي ترقص الباليه خلال أحد العروض الذى كانت تقدمها فى مرحلة المراهقة ، نالت إعجاب متابعيها"

يذكر أن آخر اعمال النجمة نيللى كريم مشاركتها في مسلسل بـ "100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع رقص الباليه بصورة قديمة
نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع رقص الباليه بصورة قديمة
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