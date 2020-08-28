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أخبار العالم

ليبيا.. قتلى وجرحى في اشتباكات أثناء محاولة اعتقال مسئول بالوفاق متهم بالفساد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلع اشتباك مسلح في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة، بين قوة تابعة لمليشيا الردع الخاصة، وحرس وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية محمد هيثم، أثناء محاولة لاعتقال الأخير المتهم بالفساد.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية نقلًا عن مصادر محلية أن "قوة تتبع لمليشيا قوة الردع الخاصة بقيادة محمد وفا الملقب بالحربة، هاجمت مقر إقامة هيثم للقبض عليه، إلا أن حراساته من عناصر ميليشيا الأمن المركزي – أبوسليم، تصدوا لها".

وأضافت المصادر: "تطورت الأمور إلى حدوث اشتباك مسلح بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة قائد المجموعة المهاجمة ومقتل المليشاوي أبوبكر بوظهير، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر حراسات هيثم".

وكان النائب العام العسكري، أصدر قبل أيام قرارًا يقضي بمنع محمد هيثم، رئيس جهاز الطب العسكري السابق، من السفر، لاتهامه في التحقيقات الجارية بارتكاب تجاوزات مالية وإهدار المال العام.

وتصدر هيثم قائمة المنع من السفر التي ضمت 6 آخرين من كبار ضباط ومسئولي جهاز الطب العسكري.
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