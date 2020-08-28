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أخبار العالم

جرائم الحوثيين.. مقتل 3 صيادين مصريين في انفجار لغم بالبحر الأحمر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قتل 3 صيادين مصريين ونجا آخرون بعد انفجار قاربهم الذي ارتطم بلغم زرعته مليشيات الحوثية اليمنية في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مسئول بالجيش اليمني قوله إن " عمليات البحث والتحري رصدت بشكل تقديري إجمالي عدد الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية على امتداد الساحل الغربي للبلاد، يتجاوز 300 لغم".

وأضاف: "كما عمدت المليشيات على تفخيخ العشرات من القوارب التي تستخدمها المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف سفن في المياه الإقليمية".

جاء ذلك تزامنًا مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار المليشيات الحوثية في نشر الألغام البحرية عشوائيًا لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، الأمر الذي تسبب في مقتل 3 صيادين مصريين بالبحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان له: "عند الساعة الثانية من فجر الخميس، قامت قوات التحالف البحرية بتنفيذ عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري، وكان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية جرى إنقاذ ثلاثة منهم، واستشهد ثلاثة نتيجة انفجار اللغم البحري".

وتابع: "المليشيات الحوثية مستمرة في نشر وزراعة الألغام البحرية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغمًا بحريًا قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائيًا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
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