بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

صدمات وكوابيس عاشتها جماهير فريق برشلونة خلال الأسابيع الماضية، وكانت البداية بالتفريط في لقب الدوري الإسباني، لصالح الغريم التقيلدي ريال مدريد.

خرجت جماهير برشلونة في الشوارع احتجاجا على رحيل ميسي، لكن يبدو أن ليو أتخذ قرارا نهائيا لا رجعة فيه.





رحيل ميسي رسميا سوف يتسبب في أضرار كبيرة للفريق، لأن البلوجرانا سيفتقد أحد أهم المواهب في تاريخ كرة القدم، والذي كان دائما من يمتلك الحلول للفريق في الأوقات الصعبة، كما أن معظم ألقاب برشلونة في القرن الـ 21، جاءت بسبب ميسي.





شعبية برشلونة قد تتراجع خلال الفترة المقبلة، لأن جزء من جماهير البلوجرانا تشجع الفريق بسبب ميسي، وهل ما قد يستبب في انخفاض القيمة المادية لرعاية النادي.





جريزمان





لا أحد يمكنه أن يتخيل أن الفرنسي الشاب سيتراجع مستواه بهذا الشكل منذ وصوله إلى برشلونة، حيث لم يستطع التأقلم تحت ضغط جماهير الكامب نو، والفترة التي وصل فيها حيث الاضطرابات على مستوي النتائج والأداء.





أنطوان جريزمان كان مصنفا من أفضل اللاعبين الشباب على مستوى العالم، خاصة بعد قيادته منتخب الديوك لحصد كأس العالم في روسيا 2018، ونجوميته مع اتليتكو مدريد، لكن بكل تأكيد أنه في حال رحيل ميسي وإعطاءه الثقة اللازمة من قبل كومان سيتغير وضع الشاب عكس ما هو عليه حاليا.





جواو فيلكس

نجح نادي أتلتيكو مدريد في التفوق على كبار أندية أوروبا والتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 127.5 مليون يورو في الصيف الماضي.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى مخيب لأمال عشاق ملعب واندا ميتروبوليتانو في الموسم الحالي رغم المبلغ الكبير الذي دفع من اجل الفوز بخدماته وتعزيز صفوف الفريق وتعويض رحيل أنتوان غريزمان لصفوف برشلونة. ويعي سيميوني جيدا صعوبة الانسجام للاعب صغير في الملاعب الإسبانية وهو ما يدفع المدرب لتدعيم لاعبه على أمل أن ينجح في تقديم المستوى المميز الذي أظهره اللاعب مع ناديه بنفيكا في الدوري البرتغالي والدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

هازارد





لم يقدم البلجيكي إيدين هازارد، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، منذ قدومه للقلعة الملكية من تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الماضي، المستويات المتوقعة من لاعب اعتبره الكثيرون الخليفة الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الميرينجي السابق.



