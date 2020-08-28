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أخبار العالم

مصر تسجل 237 إصابة جديدة بكورونا.. وترامب يعلن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
البرلمان اليوناني يقر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر
نهر النيل يسجل منسوبا تاريخيا ويغمر أنفاق وجسور الخرطوم
فرنسا تعلن دعمها وتسليحها للقوات العراقية
العراق.. 3 صواريخ كاتيوشا تستهدف "المنطقة الخضراء"
البنتاجون: إطلاق الصين للصواريخ البالستية يزعزع الاستقرار في المنطقة


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت  الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وذكرت "الوطن" أن البرلمان اليوناني، صادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد التوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث تم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني، وذلك بعد التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.


على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أعربت خلال لقائها نظيرها العراقي، الخميس، في بغداد، عن استعداد بلادها لمواصلة دعم العراق في الحرب ضد فلول داعش، حيث قالت: ""نحن عازمون على الاستمرار في تقديم الدعم في مجال التدريب والتسليح للقوات المسلحة العراقية".

وقالت "الجريدة" إن خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت أن 3 صواريخ سقطت بعد منتصف ليل الخميس في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، وذلك دون أن تعلن أي جهة حتى الآن عن مسئوليتها.

وأشارت "القبس" إلى أنه قد اندلعت  اشتباكات عنيفة في مدينة كسلا بشرق السودان على خلفية توتر بين قبيلتي البجا والبني عامر، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل بينهم أحد قيادات المزارعين بالمدينة، إضافة إلى إصابة عدد كبير من السكان.

وذكرت "الوطن" أن مياه الفيضان غمرت مناطق عديدة من مدن العاصمة السودانية الثلاثة - الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري. ووصلت المياه إلى أنفاق ومباني بمنطقة المؤسسات الحكومية في وسط الخرجوم، مشيرةً إلى أن نهر النيل سجل أعلى مستوى منسوب منذ أكثر من 100 عام حيث بلغ 17.43 متر مقارنة ب 17.26 مترا عند فيضان العام 1946 الشهير والذي كان الأكبر في تاريخ السودان الحديث.

دوليًا، نقلت "الراي" عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها إن المناورات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي "تزعزع الاستقرار" في المنطقة، مشيرةً إلى أن "إجراء المناورات قرب المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي غير بناء من ناحية وقف التوتر ودعم الاستقرار".

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنرسميا، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في 3 نوفمبر المقبل، قائلًا: "جو بايدن ليس منقذًا لروح أمريكا. إنّه مدمر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمر العظمة الأمريكية".
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