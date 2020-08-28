تعرف على آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي

يواصل مصطفي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، أخصائي تأهيل والعلاج الطبيعي بالمنتخب الوطني السابق.





ويخضع مصطفي فتحي لتدريبات تأهيلية يوميه بالجسم الخاص بطبيب المنتخب السابق "برو بلس" ، من أجل الانتهاء من المرحلة الأخيرة من البرنامج والمتابعة الدائمة مع محمد اسامه طبيب الفريق الأبيض.









وأشار علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق عن خضوع كلا من مصطفي فتحي ومحمود عبدالرحيم جنش والبعض من الاعبين لبرنامج تأهيلي بالجيم الخاص به "بروبلس ", مع متابعة الجهاز الطبي بنادي الزمالك.





ويخضع مصطفي فتحي لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي مبكر من إصابته العضلية والعودة سريعا للملاعب ، ويقوم علاء شاكر بالإشراف على حالة اللاعب شخصيا.





وأكمل طبيب المنتخب السابق أن اللاعب سوف يستمر خضوعه للبرنامج التأهيلي لفترة قصيرة من أجل اتمام شفائه وتجهيزه جيدا للعودة للملاعب





وأضاف علاء شاكر: " اللاعب ملتزم جدا بالبرنامج التأهيلي الخاص به ويتابع باستمرار مع الجهاز الطبي بنادي الزمالك".





وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته حيث يخضع لبرنامج علاجي و تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد.