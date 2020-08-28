AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محافظ البنك المركزي المصري يطالب "الإفريقي للتنمية" بالتوسع في تمويل المشروعات والقطاع الخاص في إفريقيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
طالب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر البنك الإفريقي للتنمية بتغيير سياساته التمويلية والتوسع في تمويل المشروعات والقطاع الخاص والتوجه نحو السوق مباشرة بهدف خلق فرص العمل بدلا من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول.

وقال عامر في كلمته عبر "الفيديو كونفرانس" أمام اجتماع مجلس محافظي البنك السنوي لعام 2020 الذي اختتم أعماله أمس واستمر يومين إن تصور مصر عظيم وتطلعاتها كبيرة فيما يتعلق بدور البنك الافريقي للتنمية، حيث أن الاحتياجات والطموحات لدى القارة الافريقية كبيرة وتزداد نموا.

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدور الكبير والتاريخ العريق الذي قام ويقوم به البنك الإفريقي للتنمية ، مؤكدا أن مصر هي جزء أصيل من القارة الإفريقية. 

وأضاف عامر "سبق لي أن دعوت خلال الاجتماع السابق لمجلس محافظي البنك بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصانعي السياسات في الدول الإفريقية، الجميع إلى القيام بدور أكبر لصالح قارتنا السمراء وشعوبنا، وظل لدي طموح أن ينضم بنك التنمية الافريقي إليهم في الاستجابة لدعوتنا". 

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن قارة إفريقيا ظلت تحصل على دعم مالي من الدول المتقدمة، ولكنه يظل بعيدا عن القدر الكافي، وعما هو ملائم، إذا ما قورن بما تقدمه القارة الافريقية إلى العالم المتقدم مقوما بالعملة الصعبة، فأفريقيا تقدم أكثر من ٥٤٧ مليار دولار كل عام، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والبضائع بينما يظل التمويل الذي تحصل عليه القارة يشبه الفتات بالمقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة او صيغة متوازنة، وعلينا أن نعيد التفاوض حول ذلك". 

واستطرد بقوله "إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من ٦٠٠ مليار دولار سنويا وفِي اتجاه واحد، نجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، حيث أن هذا التمويل هام لاستقرار الشعوب الافريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدي بنك التنمية الإفريقي دورا أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الاخرى نيابة عنا". 

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه يمكن لبنك التنمية الافريقي أن يقوم بدور مع البنوك المركزية الإفريقية والحكومات الإفريقية، لنقل جزء من الاحتياطيات البنكية الافريقية العالمية لصالح الشعوب الافريقية ومنح تمويلات للدول الإفريقية، وتقديم المزيد منها لدعم بنك التنمية الافريقي بالسيولة المالية، وايضا نقل هذه الاحتياطيات لتعظيم تمويلات الدول الإفريقية وتقليل الإعتماد على شروط المؤسسات الدولية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تحصل على تمويلات بـ 6.1 مليار دولار من بنكي أفريكسيم و"الاستثمار الأوروبي"

طارق عامر: التمويل المقدم للدول الإفريقية من صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب

طارق عامر يطالب بضم إفريقيا لمبادرة دعم التجارة العالمية بـ4 تريليونات دولار

خبير يوضح كيف تحقق مصر حصيلة دولارية بعد القضاء على تدفقات الأموال غير المشروعة

لتمويل مشروع كايرو ثري إيه للدواجن.. بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لترتيب قرض بقيمة 1.255 مليار جنيه

ترشيحاتنا

باستخدام الرمال .. شاب يشعل النار بطريقة غريبة

تطوير العشوائيات: تطوير 298 منطقة والدولة مش بتفكر في فلوس .. فيديو

محافظ الدقهلية: خسرنا تصنيف كأس العالم بسبب الحمامات العمومية .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

جرائم الحوثيين.. مقتل 3 صيادين مصريين في انفجار لغم بالبحر الأحمر

حادث مروع.. صنبور مياه ساخنة يحرق منزلا وأفراد العائلة به

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو

ملفتة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات إيمان العاصي في عيد ميلادها