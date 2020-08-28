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أخبار العالم

البنتاجون: انتهاكات روسيا ضد القوات الأمريكية في سوريا "غير مقبولة"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" اليوم ما قامت به روسيا من إجراءات في شمال شرق سوريا بأنها " خطيرة وغير مقبولة" بعد يومين من إصابة جنود أمريكيين في مواجهة مع القوات الروسية.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون" في بيان اليوم إن " القوات الروسية انتهكت يوم الثلاثاء الماضي الترتيبات الخاصة بعدم التضارب بين الجانبين في سوريا وإصابة جنود أمريكيين بأنها " سلوكيات استفزازية وعدوانية متعمدة".

وكان جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد ذكر أمس أن عناصر من القوات الأمريكية كانت تقوم بدورية أمنية روتينية في شمال شرق سوريا في إطار تحالف إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش عندما واجهت دورية عسكرية روسية، حيث اصطدمت مركبة منها بأخرى أمريكية مما أدى إلى إصابة طاقم المركبة الأمريكية بجروح.

ولم يكشف المتحدثان عن عدد المصابين لكن بعض المصادر رجحت إصابة أربعة جنود أمريكيين.
يذكر أن هناك 500 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا يقاتلون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد فلول داعش هناك لمنع عودة ظهور التنظيم الإرهابي.

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