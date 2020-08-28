واصفي واصف: نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قال وصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب، إن هناك تذبذبا في أسعار الذهب، موضحًا أن السبب فى تراجع أسعار الذهب هو بيع المستثمرين الذهب فى هذا التوقيت.





وأضاف رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن هذا التوقيت هو جني الأرباح، مؤكدًا أن هناك مواطنين يتبعون هؤلاء الأشخاص وبذلك يقوم الكثيرين بالبيع.





ولفت إلى أن الذهب منذ بداية العام وهو يحقق ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن هناك 38 % زيادة فى سعر الذهب.





وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذبا فى جميع الدول وليس فى مصر فقط، وكشف أن البورصات العالمية يكون بها زيادة بشكل كبير.





وأوضح أنه يتوقع فى الفترة أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب، وذلك فى ظل مواجهة فيروس كورونا دون الوصول لـ لقاح.



