فقد إنسانيته..زوج يقتل زوجته حرقا بالأردن بالتزامن مع أولى ساعات الحظر الشامل

نجحت الأجهزة الأمنية في المملكة الاردنية الهاشمية من القاء القبض علي زوج تجرد من إنسانيته وفقد لكل معاني الرحمة بعدما قتل زوجته بسبب نشوب خلافات بينهما.





وافاد الجاني " الزوج القاتل" أن أقدم علي حرق المجني عليها " زوجته" حتي فارقت الحياة بسبب خلافات اسرية بينهما.





وذكر مصدر امني لصحيفة الغد " الأردنية " أن أجهزة الأمن تمكنت فجر اليوم " الجمعة " من القبض علي الجاني بعد ورود بلاغ اليها بوقوع تلك الجريمة.





وبيًن المصدر ذاته أن البلاغ وصل الي مديرية شرطة مادبا بعد منتصف الليل حيث افاد بأن جثة سيدة تنتمي لإحدي الجنسيات العربية دون الإفصاح عن جنسيتها قد عثر عليها محروقة .