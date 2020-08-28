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أخبار العالم

ترامب: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس صفقة عقارية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:03 ص
ترامب
ترامب
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سمر صالح
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس في عام 2018، كلف الميزانية الأمريكية نحو ألفي مرة أقل مما كان مخططا له، وشبه ذلك بالصفقة العقارية.

وأضاف ترامب، في كلمته في وقت متأخر من الليلة الماضية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "على عكس العديد من الرؤساء الذين سبقوني، فقد وفيت بوعدي، واعترفت بالعاصمة الحقيقية لإسرائيل، ونقلنا سفارتنا إلى القدس. وقمنا بتنفيذ ذلك فعلا. وبدلا من إنفاق مليار دولار على المبنى الجديد كما كان مخططا، اخترنا مبنى قائما في أفضل المناطق. صفقة عقارية، أليس كذلك؟ لقد افتتحنا السفارة بأقل من 500 ألف دولار".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، "اعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، وأنه تم هذا الشهر "التوصل إلى أول اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما" (بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة).

وقال: "عندما توليت منصب الرئيس، كان الشرق الأوسط في حالة فوضى كاملة: كان تنظيم داعش يعربد هناك، وتعزز موقف إيران، ولم تكن هناك نهاية تلوح في الأفق للحرب في أفغانستان. وخرجت من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران".
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