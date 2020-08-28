موجة كورونا ثانية.. إسرائيل تسجل 110186 إصابة و883 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 883 حالة، وتسجيل 1,942 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 34,210 اختبارًا.





وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات إلى 110,186 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 21,589 مصابا.





وأوضحت الصحة الإسرائيلية في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 410 حالات خطيرة منها 115 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 170 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 87,714 شخصًا للشفاء.





وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 484 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 20,589 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.