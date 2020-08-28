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اقتصاد

تربح 13.9 مليار جنيه.. مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 2.7% الأسبوع الماضي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
حقَّقت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مكاسب بلغت نحو 9ر13 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر630 مليار جنيه، مقابل 6ر616 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 3ر2%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 71ر2 في المائة ليسجل مستوى 45ر11462 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 52ر7 في المائة ليبلغ مستوى 16ر1802 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 22ر6 في المائة ليبلغ مستوى 76ر2731 نقطة.
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