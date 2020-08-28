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أخبار العالم

إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.. الأوقاف في غزة تعلن استمرار إغلاق المساجد بسبب كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:28 ص
الأوقاف فى غزة تعلن
الأوقاف فى غزة تعلن استمرار إغلاق المساجد أمام الجمعة
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سمر صالح
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى غزة ، اليوم الجمعة، استمرار إغلاق المساجد في قطاع غزة، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وكذلك صلوت الجنائز فيها.

وقالت الأوقاف في بيان لها: "لكي يبقى المواطنون على اتصال دائم بالمساجد التي تتعلق قلوبهم بها، تم تكليف مجموعة من الخطباء والوعاظ بإلقاء مواعظ قصيرة اليوم الجمعة عبر مكبرات الصوت في مجموعة من مساجد القطاع بعد أذان الظهر مباشرة أثناء وقت خطبة الجمعة".

وتابعت: "ستُبث أيضًا موعظة مسجلة مرئية وإذاعية موحدة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "الثبات في ظل المحن والابتلاءات" وذلك عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف ووسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

ودعت الأوقاف بغزة جموع المواطنين إلى الاستماع ومشاهدة هذه الموعظة عبر مكبرات الصوت في المساجد والفضائيات والإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في البيوت.

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