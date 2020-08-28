ليون يستهل مبارياته في الدوري الفرنسي بمواجهة ديجون





كانت رابطة الدوري الفرنسي قررت تأجيل مباراة ليون في الجولة الأولى، بسبب مشاركة الفريق، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى ليون لتحقيق بداية مميزة في مسابقة الدوري، بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، للمنافسة مبكرا على لقب الدوري.





في المقابل يطمح ديجون في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام أنجيه في الجولة الماضية.





كان ليون أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما تواجد ديجون في المركز الـ 16 بـ 30 نقطة.

يستهل فريق ليون مبارياته في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الفرنسي، بمواجهة ديجون، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة.