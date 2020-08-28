مصرع مصري بالكويت لاصطدام دراجته النارية بسيارة.. والأمن يكشف التفاصيل

استقبلت مصلحة الطب الشرعي الكويتي جثة مصري يعمل في دولة الكويت بعد ان لقي مصرعه نتيجة اصطدام دراجته النارية بسيارة على الطريق الساحلي في منطقة الفنطاس الكويتية.





وذكرت صحيفة الراي الكويتي نقلا عن مصادرها بأن عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا عن وجود حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق الساحلي.





وأوضح المصدر أن رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية قد انتقلوا علي الفور الي موقع الحادث حيث تبين لديهم ان صاحب الدراجة مصري الجنسية وصاحب السيارة نيبالي الجنسية.





وألمحت المصادر أن المصري " الضحية " تم إسعافه فور وقوع الحادث ونقله إلى مستشفى العدان ولكنه فارق الحياة نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت به.





بينما قاد رجال الأمن الجاني" نيبالي الجنسية " الي قسم الشرطة للبدء في إجراءات التحقيقات ولاسيما بعد تسجيل القضية بأنها قضية قتل.





كما تم استدعاء عناصر من الأدلة الجنائية لفحص ما اذا كان الجاني " نيبالي الجنسية " كان متعاطيا لأي نوع من أنواع الممنوعات أثناء قيادته للسيارة وقت الاصطدام من عدمه.