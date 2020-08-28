تحليل الدم يحسم الإعلان عن طاقم حكام الأهلي والمصري

تنتظر اليوم الجمعة لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، نتيجة تحليل الدم الخاص بفيروس كورونا لطاقم حكام مباراة النادي الأهلي أمام المصري في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت ضمن الجولة الـ٢٣ من دوري we المصري.





وترددت أنباء قوية عن إسناد ادارة لقاء الأهلي والمصري الى الحكم محمود عاشور وأمين عمر لمباراة اسوان وبيراميدز.





ومن المنتظر عقب ظهور نتيجة تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا لطاقم حكام مباراة الاهلي والمصري الإعلان عن الأسماء كاملة بما فيها حكم الفيديو ومساعده.





وتعرض اللاعب المالي للطرد ليمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام المصري التي ستقام السبت المقبل في الجولة الـ23 من المسابقة ذاتها.





وحصل ديانج على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجونة، قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو في لقطة بالشوط الثاني ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.





وعانى الأهلي من غيابات في الفترة الماضية نتيجة الإصابة ويأتي إيقاف اللاعب المالي ليفقد مزيد من العناصر في المباراة المقبلة.



