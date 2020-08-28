AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خير يوم ..أمين الفتوى يوجه نصائح للمواطنين لأداء أول صلاة جمعة.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:54 ص
الشيخ فهمي عبد القوي
الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوى بدار لإفتاء
Advertisements
محمود محسن
قال الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنني أهنئ المصريين وكل القلوب المشتاقة لعودة المساجد وأداء شعيرة صلاة الجمعة وندعو الله الا يحرمنا من صلاة الجمعة وان تكون هذه الشعيرة مستقرة.

وأضاف عبد القوي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عن يوم الجمعة "خير يوم طلعت عليه الشمس" وأيضا  "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" .

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن يوم الجمعة هو يوم العيد الإسبوعيى وفيه يتم التلاقى والتزاور مشيرا إلى أن المسلم يحصل على الشحنة الثقافية والعلمية من المساجد.

وأشار عبد القوي إلى أن  الاجراءات الاحترازية الان أمر واجب وعدم الإلتزام  بها سيتسبب عنها ضرر مؤكدا أن  دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاخذ بالاسباب سنة مؤكدا  أن الكل يجب أن يرتدي الكمامة وان يكون معه سجادة الصلاة إضافة إلى عدم عدم التلاصق وان تكون المسافات امنة بين المصلين وعدم التزاحم داخل المساجد وعدم اختراق الاجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية صلاة الفجر وهل هي 6 ركعات؟ ..الإفتاء ترد "فيديو"

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تحدد حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بالحذاء.. الصيام أم الإطعام ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة.. كل عريس يتقدم لي أرفضه هل هذا بسبب سحر؟

ما حكم النذر وهل يجب قضاؤه؟.. الإفتاء تجيب

متى نذبح الأضحية بدون إقامة صلاة العيد.. الإفتاء تجيب.. فيديو

أفضل دعاء يوم عرفة.. أمين الفتوى يكشف عنه

حكم قطع صلة الرحم بسبب المشاكل والخلافات.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

ملفتة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات إيمان العاصي في عيد ميلادها

الصحة: 10 حالات تصاب بارتفاع ضغط الدم

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

هذا الأمر يجلب الرزق ويمنع العذاب .. اغتنمه

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

أفضل طريقة لارتداء السويت شيرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو