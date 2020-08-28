خير يوم ..أمين الفتوى يوجه نصائح للمواطنين لأداء أول صلاة جمعة.. فيديو

قال الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنني أهنئ المصريين وكل القلوب المشتاقة لعودة المساجد وأداء شعيرة صلاة الجمعة وندعو الله الا يحرمنا من صلاة الجمعة وان تكون هذه الشعيرة مستقرة.





وأضاف عبد القوي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عن يوم الجمعة "خير يوم طلعت عليه الشمس" وأيضا "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" .





وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن يوم الجمعة هو يوم العيد الإسبوعيى وفيه يتم التلاقى والتزاور مشيرا إلى أن المسلم يحصل على الشحنة الثقافية والعلمية من المساجد.





وأشار عبد القوي إلى أن الاجراءات الاحترازية الان أمر واجب وعدم الإلتزام بها سيتسبب عنها ضرر مؤكدا أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاخذ بالاسباب سنة مؤكدا أن الكل يجب أن يرتدي الكمامة وان يكون معه سجادة الصلاة إضافة إلى عدم عدم التلاصق وان تكون المسافات امنة بين المصلين وعدم التزاحم داخل المساجد وعدم اختراق الاجراءات الاحترازية.



