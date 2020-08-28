أخبار السعودية اليوم: تخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد.. تسجيل 311855 إصابة بكورونا و3785 حالة وفاة.. وتحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه المملكة

السعودية تسجل 311855 إصابة كورونا و3785 حالة وفاة

السعودية تخصص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد

تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية





وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بأن تكون خطبة الجمعة اليوم الموافق التاسع من شهر محرم 1442هـ، عن أهمية التعليم عن بعد، وأهمية مشاركة الأسرة وولي الأمر لإنجاحه.





جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ للتنويه بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة ــ أعزها الله ــ للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم وعضو هيئة التدريس، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لتحقيق العملية التعليمية.





وأكد التعميم على غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني والاعتزاز بالوطن، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيضاح دور المؤسسات التعليمية "المدارس والجامعات" في رفع مستوى الوعي الفكري، ودور الأسرة في المساهمة بذلك.





ويأتي توجيه في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر ــ في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن، إلى جانب أن تكون خطبة الجمعة متزامنة مع جميع الأحداث التي تطرأ على الساحة، وخصوصًا ما يتعلق منها في جائحة كورونا؛ استمرارًا لدور الوزارة الفاعل في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد، ومنبر الجمعة، ونشر الوعي المجتمعي في بداية العام الدراسي.





وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة منذ تفشي جائحة كورونا وحتى الآن ارتفع إلى 311.855 حالة، من بينها 21.815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1582 حالة حرجة.





كما ذكرت وزارة الصحة السعودية انه تم تسجيل 1310 حالات تعافٍ إضافية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس المستجد داخل البلاد الى 286.255 حالة.





ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات في المملكة إلى 3785 حالة وفاة بعد تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.





وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه السعودية.





كما أسقط السبت الماضي، طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.