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أخبار البلد

الوزراء ينفي إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" تضر بالشعاب المرجانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:27 ص
محمية نبق
محمية نبق
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا بشأن إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية تمثل خطورة على الشعاب المرجانية بالمحمية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة، وحمايتها من التدمير أو التلوث، حفاظًا على التوازن البيئي، مُوضحةً أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية، والتي تبعد تمامًا عن نطاق محيط مياه البحر.

وفي سياق متصل، يقوم مركز مكافحة التلوث التابع للوزارة بإجراء أعمال المسح البيئي لكافة شواطئ المحميات الطبيعية، التي تتواجد بها أكبر نسبة من الشعاب المرجانية، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي بها، مع استخدام أحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة أي تسرب لبقع الزيت من السفن العابرة بساحل البحر الأحمر لتجنب تأثيرها على الحالة الطبيعية للشعاب المرجانية، فضلًا عن شن حملات دورية لتنظيف الشواطئ، تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).
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