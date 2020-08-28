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برلمان

القبض على محمود عزت.. أبو حامد: مسئول عن العمليات الإرهابية بعد 30 يونيو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:57 ص
محمود عزت
محمود عزت
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فريدة محمد
قال النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ان القبض على الإرهابي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان بمثابة القبض على صيد ثمين جدا.

واضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان  هو المشرف على العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة عقب ثورة ٣٠ يونيه"، موجها تحية وتقدير لجهاز الأمن الوطني المصري على جهوده في القاء القبض عليه.

كانت  الأجهزة الأمنية قد القت القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس. 

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
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