ويزو تحتفل بعيد ميلاد صديقها عبر إنستجرام

احتفلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" بعيد ميلاد أحمد محى عن طريق نشر صورة له عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".





اهو الغطاس بتاعنا اهو ونحب نقوله كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه سعاده ونجاح وفرح وغطس يا محي يا جميل". وعلقت دينا علي الصورة قائلًا:"





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يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.





وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر".



