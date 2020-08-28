الرئيس الفرنسي يدخل على خط مشاورات تشكيل حكومة لبنان.. تفاصيل

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو اللبنانيين خلال زيارته المقبلة إلى بيروت لتشكيل حكومة مهمتها إجراء إصلاحات.





وأضاف المصدر في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ماكرون سيبلغ محاوريه اللبنانيين بضرورة تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة المجتمع الدولي.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم تحديد يوم الاثنين المقبل، موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة.

وأشارت إلى أن دوائر الرئاسة تعدّ جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه.



