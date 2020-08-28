مدير آثار المنيا: المحافظة تحتل المرتبة الثالثة في السياحة على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور ثروت الازهري، مدير السياحة والاثار بمحافظة المنيا ، إن المحافظة في المركز الثالث بالنسبة للسياحة والاثار بالجمهورية، ويوجد بها "تل العمارنه"، وهي عاصمة الدولة المصريه ، عصر الملك اخناتون ونفرتيتي .





وأضاف ثروت الازهري ، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، أن المحافظة بها مقابر الملك فريزر بالدولة القديمة، وتمتلك أكبر مواقع لمسار العائلة المقدسة، والتي تعمل عليه المحافظة حاليا ، وهو مشروع ضخم .





وأشار "الازهري" ، إلى أن هناك مشروع جاري به العمل حاليا وهو إعادة منطقة "البهنسا" على الخريطة الاثرية مرة أخري، لافتا إلى أن العام الماضي شهد موسم استثنائي سياحي، على مستوى محافظة المنيا، حيث حصلت منطقة تل العمارنه على المرتبة الاولى من حيث عدد الزوار .



