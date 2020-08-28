AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير آثار المنيا: المحافظة تحتل المرتبة الثالثة في السياحة على مستوى الجمهورية.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
الدكتور ثروت الازهري
الدكتور ثروت الازهري
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور ثروت الازهري، مدير السياحة والاثار بمحافظة المنيا، إن المحافظة في المركز الثالث بالنسبة للسياحة والاثار بالجمهورية، ويوجد بها "تل العمارنه"، وهي عاصمة الدولة المصريه ، عصر الملك اخناتون ونفرتيتي .

وأضاف ثروت الازهري ، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، أن المحافظة بها مقابر الملك فريزر بالدولة القديمة، وتمتلك أكبر مواقع لمسار العائلة المقدسة، والتي تعمل عليه المحافظة حاليا ، وهو مشروع ضخم .

وأشار "الازهري" ، إلى أن هناك مشروع جاري به العمل حاليا وهو إعادة منطقة "البهنسا" على الخريطة الاثرية مرة أخري، لافتا إلى أن العام الماضي شهد موسم استثنائي سياحي، على مستوى محافظة المنيا، حيث حصلت منطقة تل العمارنه على المرتبة الاولى من حيث عدد الزوار .

وأوضح " الازهري" ، أن محافظة المنيا تحتل مرتبه كبيرة جدا في السياحة الدينية، خاصة للزوار من شرق أسيا، مثل دولة ماليزيا، ومن الدول الاوروبيه ألمانيا واستراليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020

فيديوجراف.. تفاصيل عقوبة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

10 أحكام مهمة قبل الذهاب لصلاة الجمعة في المساجد اليوم

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

من التعليق إلى العودة بحذر.. قصة صلاة الجمعة في أزمة كورونا

غرفة الدخان: لن يكون هناك أي زيادة في أسعار السجائر..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطفولة لـ الشباب .. 10 صور تكشف عن نور عمرو دياب

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

تابلوه مرصع بالنجوم.. شاهد رولز رويس Ghost 2021 تخطف الأنظار بميزة فارهة.. فيديو وصور