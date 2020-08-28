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رياضة

هاري ماجواير يكشف كواليس ساعات الرعب داخل السجن.. واعتداء الشرطة اليونانية عليه

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:27 ص
هاري ماجواير
هاري ماجواير
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محمد السعيد
كشف هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كواليس ساعات الرعب التي عاشها داخل السجن باليونان.

كان هاري ماجواير اشتبك  مع سائحين إنجليز خلال تواجده بجزيرة ميكونوس اليونانية، ليتم القبض عبليه من قبل قوات الشرطة.

غادر ماجواير السجن، بعد 48 ساعة القبض، بعد تسوية الخلاف مع الشرطة اليونانية.

وقال ماجواير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" البريطانية:" لقد تعرضت شقيقتي للاعتداء من قبل شخصين في حانة، وحاولت نقلها بسرعة إلى المستشفى".

وأضاف:" فوجئت بأشخاص بعدها ينهالون بالضرب علي، ويقولون لي لن تلعب كرة القدم مجددا، حاولت الفرار منهم، ولكن أعلم أنهم من الشرطة اليونانية.

وتابع:" عشت ساعات مرعبة داخل السجن بعد القبض علي، لا أتمنى أن يتكرر لي هذا مجددا".

وأشار:" لست مدينا لأحد بالاعتذار، أثق في عدالة القضاء اليوناني، وقدرته على إظهار الحقيقة".





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