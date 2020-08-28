الأهلي يواجه سموحة.. والزمالك ضد طلائع الجيش في دوري كرة الطائرة رجال

تقام اليوم منافسات الجولة الـ17 من منافسات دورى كرة الطائرة رجال لتحديد المراكز من 1:12 .





ويلعب فريق الزمالك أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي كما يواجه فريق سموحة منافسه الاهلي في تمام الساعة السادسة في صالة سموحة .





كما يلعب اليوم فريق هليوبوليس امام منافسه الاتحاج السكندري ، القناة ضد الشمس ، الطيران ضد طنطا في نفس الموعد .





وعلي صعيد اخر حددت اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة الطائرة موعد انطلاق الموسم الجديد من الدورى موسم 2020-2021 علي ان يكون اول نوفمبر ونهاية الموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل .



