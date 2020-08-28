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رياضة

الأهلي يواجه سموحة.. والزمالك ضد طلائع الجيش في دوري كرة الطائرة رجال

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 ص
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الـ17 من منافسات دورى كرة الطائرة رجال لتحديد المراكز من 1:12 .

ويلعب فريق الزمالك أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي كما يواجه فريق سموحة منافسه الاهلي في تمام الساعة السادسة في صالة سموحة . 

كما يلعب اليوم فريق هليوبوليس امام منافسه الاتحاج السكندري ، القناة ضد الشمس ، الطيران ضد طنطا في نفس الموعد .

وعلي صعيد اخر حددت اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة الطائرة موعد انطلاق الموسم الجديد من الدورى موسم 2020-2021 علي ان يكون اول نوفمبر ونهاية الموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل . 

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