AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جامعة حلوان في أسبوع.. الإعلان عن ورشة عمل حول كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة لنشر الأبحاث ..وتنفيذ مشروع لترميم وتجديد جداريات سور الجامعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
«كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث».. ورشة عمل بجامعة حلوان
للتعريف بمبادرة التعليم العالي.. جامعة حلوان تنظم ويبينار أونلاين لمنح الدراسات العليا
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان


نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويبينار علمي أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.  

وجاء الويبينار للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" ، والتي تتضمن (ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسي واحد).


وقام بتقديم الندوة هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات. 
 
وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا بالولايات المتحدة الامريكية.

 واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى. 


وأوضحت الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة ، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ) ، بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.



وقام طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتنفيذ مشروع لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى و الخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، باشراف الادارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان.


كما تم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد حاضر فيها الدكتور حسام راضي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة  تناولت كيفيه أعمال الترميم و التنظيف ولزق الألوان وتثبيتها.

وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة، والتي نفذها زملائهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب  ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الاجيال ويعتبر مؤثرًا حقيقيًا يسهم في عمليات التجديد والتطوير. 

جدير بالذكر أن هذه الأعمال الفنيه للطلاب قدمت رسالة فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال.

ونظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة  وهي مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.


ويحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد الشيمي الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.


 وأوضح الدكتور محمد القصاص أن  تنظيم سلسلة ورش العمل يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته مما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، وتناقش ورشة العمل عدة محاور منها: 
- كيفية البحث عن تخصص المجلة المناسب.
- كيفية تحديد القيمة العلمية وقوة المجلة.
- كيفية مواجهة التكاليف العالية للنشر.
- كيفية تحديد المدة التي تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث.
وتتضمن فعاليات الورشة  تدريب عملي على:
1. البحث داخل Scopus، Master Journal list، DOAJ، مواقع دور النشر العالمية.
2. الكشف عن مجلة وتحديد ما إذا كانت دولية أو محلية أو مفترسة. 

وتعقد فعاليات ورشة العمل  فى تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء  الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠  من خلال تطبيق زووم عبر الرابط التالى:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشر العلمي الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان أونلاين

انطلاق فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان

انطلاق فعاليات ورشة عمل "الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية" بجامعة حلوان

كيفية التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" بجامعة حلوان

جامعة حلوان تشرح كيفية التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"

بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان

ترشيحاتنا

بعد وفاة محامية تركية مسجونة.. الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا ضد أنقرة

صدى البلد تنشر تفاصل القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية في التجمع.. فيديو

في ظهور نادر لها.. مهيب عبد الهادي مع زوجته خلال الإجازة الصيفية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بسبب الحكام .. انضباط الجبلاية تفتح تحقيقا مع 4 مسؤولين فى الدورى خلال أيام

غرامة ركوب المترو وإجراءات مواجهة كورونا.. الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديوجراف

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة