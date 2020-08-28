جامعة حلوان في أسبوع.. الإعلان عن ورشة عمل حول كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة لنشر الأبحاث ..وتنفيذ مشروع لترميم وتجديد جداريات سور الجامعة

«كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث».. ورشة عمل بجامعة حلوان

للتعريف بمبادرة التعليم العالي.. جامعة حلوان تنظم ويبينار أونلاين لمنح الدراسات العليا

بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان









نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويبينار علمي أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وجاء الويبينار للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" ، والتي تتضمن (ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسي واحد).









وقام بتقديم الندوة هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا بالولايات المتحدة الامريكية.





واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى.









وأوضحت الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة ، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ) ، بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.













وقام طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتنفيذ مشروع لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى و الخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، باشراف الادارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان.









كما تم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد حاضر فيها الدكتور حسام راضي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة تناولت كيفيه أعمال الترميم و التنظيف ولزق الألوان وتثبيتها.





وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة، والتي نفذها زملائهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الاجيال ويعتبر مؤثرًا حقيقيًا يسهم في عمليات التجديد والتطوير.





جدير بالذكر أن هذه الأعمال الفنيه للطلاب قدمت رسالة فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال.





ونظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة وهي مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.









ويحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد الشيمي الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.









وأوضح الدكتور محمد القصاص أن تنظيم سلسلة ورش العمل يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته مما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، وتناقش ورشة العمل عدة محاور منها:

- كيفية البحث عن تخصص المجلة المناسب.

- كيفية تحديد القيمة العلمية وقوة المجلة.

- كيفية مواجهة التكاليف العالية للنشر.

- كيفية تحديد المدة التي تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث.

وتتضمن فعاليات الورشة تدريب عملي على:

1. البحث داخل Scopus، Master Journal list، DOAJ، مواقع دور النشر العالمية.

2. الكشف عن مجلة وتحديد ما إذا كانت دولية أو محلية أو مفترسة.





وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ من خلال تطبيق زووم عبر الرابط التالى:



