أخطر قيادات الإرهاب.. سر فشل هروب الإخوانى محمود عزت من مصر..فيديو

قال اللواء فاروق المقريحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إن الإخوانى محمود عزت هو القائد الأساسى الأهم فى عصابة جماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن محمود عزت وخيرت الشاطر هما القيادين الأكثر خطورة فى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية .





وأكد أن البلاد تعيش حالة من الفرح اليوم بعد عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت والذى يعد العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية .





ولفت ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن الإخوانى محمود عزت كان قائد الجناح العسكرى المسلح بالتنظيم الإرهابى .





وتابع " المقريحى " ، أن الإخوانى محمود عزت هو المسئول عن كافة العمليات الإرهابية فى مصر آخر 7 سنوات ، مشيرأ إلى أن الأخير اختفى منذ عام2013 وتم الترويج من جماعته الإرهابية أنه توجه إلى لبنان، اليمن ولكن الأجهزة الامنية كانت متيقظة لهذا الأمر وأحكمت سيطرتها على الأمر وألقت القبض على هذا الإرهابى.







































