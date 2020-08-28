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أخبار العالم

الحظر الشامل في الأردن يتسبب في القبض على 747 شخصا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:06 ص
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
تمكنت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق الأردن من ضبط ٧٤٧ شخصًا خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي عمان والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم إيقاف وضبط ١٨٥ مركبة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص والمركبات.

وفيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات بيًنت مديرية الأمن العام الأردني فإن مختلف مديريات الشرطة في المملكة تعاملت مع ١٤ حفلًا ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعًا.

وذكرت مديرية الأمن العام أنه ضبط اصحاب تلك التجمعات ومنظميها وإعداد من المشاركين بها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

جدير بالذكر أن العاصمة الأردنية عمان ومدينة الزرقاء شهدت سريان حظر تجوال شامل منذ الحادية عشر من مساء الخميس ليمتد طوال اليوم " الجمعة" فيما شهدت باقي المحافظات حظرا جزئيا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا من جديد داخل البلاد.
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