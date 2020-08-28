الحظر الشامل في الأردن يتسبب في القبض على 747 شخصا

تمكنت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق الأردن من ضبط ٧٤٧ شخصًا خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي عمان والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات.





ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم إيقاف وضبط ١٨٥ مركبة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص والمركبات.





وفيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات بيًنت مديرية الأمن العام الأردني فإن مختلف مديريات الشرطة في المملكة تعاملت مع ١٤ حفلًا ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعًا.





وذكرت مديرية الأمن العام أنه ضبط اصحاب تلك التجمعات ومنظميها وإعداد من المشاركين بها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.



