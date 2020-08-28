أيمن دجيش يطالب بوضع شروط حال تغيير لائحة الحكام الداخلية

طالب ايمن دجيش المساعد الدولى السابق والملقب بعميد الحكام بضرورة وضع شروط ومعايير فى حال إجراء تعديلات باللائحة الداخلية للحكام.





قال عميد الحكام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" انا مع اى شيء يصب فى صالح التحكيم وحكام الدرجة الأولى يضم بين صفوفهم حكام مميزين يمتلكون خبرات فنية وإدارية كبيرة ".





اضاف:" لكن يتعين وضع شروط ومعايير فى حال الموافقة على إجراء التغيير او تعديل فى بند اللوائح الداخلية للحكام تضمن وجود عناصر تنظيمية تفيد المحال التحكيمي بشكل كبير وتساهم فى تطوير التحكيم المصري".





تابع:" لا تستطيع أن تفتح الباب على مصراعيه ويجب أن يكون هناك شروط معينة ويوجد حكام عاشت التجربة باعتبارها كوادر إدارية وفنية مميزة وهناك عناصر ابتعدت عن الوسط التحكيمي منذ فترة تمنح لها الحق فى إدارة شؤون التحكيم".



