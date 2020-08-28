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مناطق صناعية وترفيهية.. المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمنيا تستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
المهندسة شدى إبراهيم
المهندسة شدى إبراهيم
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نورهان رأفت
قالت المهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمنيا، إن المحافظة تمتلك أربع مناطق صناعية، منها منطقة صناعية على مساحة 95 كيلو متر مربع، وجاري العمل على ترفيق مرحلة أولى منها بتكلفة 720 مليون جنيه، وربطها بمنطقة "البستان".

وأضافت المهندسة شدى إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن تلك المنطقة ، ستكون مختصة بالصناعات المحجريه، لتكون المنيا نواة للصناعات المحجرية ، ومصدرة لمنتجات الرخام .

وأكملت المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمنيا ، أن المنطقة الصناعية الاخري بالمنيا ، تقع على مساحة 2215 فدان ، وهي قائمة بالفعل ، بحجم 450 مصنع ، وانشطة هندسية وكيماويه .

ولفتت إلى أن المنطقة الحرة ستكون على مساحة 306 فدان ، وسيبدا ترفيقها في الشهور القادمة ، لتجذب الاستثمارات الاجنبية الخارجية ، لجذب المستثمرين ، موضحه أن المحافظة تمتاز بعدد غير قليل من العمالة ،والتي تصل لـ مليون عامل جاهزين للعمل في أية توقيت.

وتابعت : تم افتتاح مصانع الاولى من نوعها في الصعيد ، وهي مصانع انتاج الكرتون ، ومصانع تجفيف البصل وخام الرخام وكربونات الكالسيوم". 
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