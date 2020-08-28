مركز تجاري للماشية.. بلدة إفريقية تنعم بخيرات الطبيعة.. شاهد

بلدة تشد انتباهك بمجرد وصولها، حيث الطبيعة من حولك تسير وسط تجمع للماشية، هى بلدة تلميلي Télimélé الواقعة داخل جمهورية غينيا تعد مركز تجاري لـ (الماشية والأرز والدخن والبرتقال)، ليس ذلك وفقط بل إن إسمها مشتق من طابعها وتقاليدها حيث تجد الخضار يوزع بسخاء.





يشتق اسم المدينة Télimélé من كلمتين الأولي Teli الذي يشير إلى مجموعة متنوعة شهيرة من الأشجار، والكلمة الثانية ميلي وتعني أنه سام. عندما تسير داخل البلدة سيأخذ مسار جميل إلى سفح جبل Loubha ، والذي سيتعين عليك عبوره ببعض الانحناءات القاسية، فهو ممر دقيق للعديد من الشاحنات وسيارات الأجرة التي غالبًا ما تضطر إلى أخذ استراحة قصيرة نتيجة كثرة المنحنيات.









تشكل تلك المنحدرات منظر جميلا يُسر ناظرك وخاصة عند وقت الزحام يوما الأحد والذى يطلق عليه يوم السوق داخل مدينة تليميلي. على الرغم من أن هذه البلدة فقيرة، إلا أن جمال شعبها وحسن ضيافتهم يجعل المكان يشع نورا حيث ابتسامات النساء التى تضيء الأرواح وتنعش القلوب.

يذكر أن غينيا، دولة في غرب إفريقيا ، تقع على ساحل المحيط الأطلسي، تمتلك الموارد الطبيعية الوفيرة ، بالإضافة إلى إمكاناتها الكهرومائية ، تمتلك غينيا جزءًا كبيرًا من احتياطيات البوكسيت في العالم وكميات كبيرة، تظهر غينيا على شكل هلال مقوس من حدودها الغربية على المحيط الأطلسي نحو الشرق والجنوب.