قبل توافد المصلين.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تعقيم وتطهير 4 آلاف مسجد لصلاة الجمعة

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ،صباح اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم 4 آلاف مسجد ، قبل توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها لمدة5اشهر، وتواجد العاملين بالمساجد والخطباء، وعدد من المسئولين بادارات أوقاف كفر الشيخ، والمديرية، لمتابعة اعمال التعقيم والتطهير.





وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، انه تابع أعمال التطهير والتعقيم بالمساجد، وانه شدد بالتزام الجميع بالواقيات الشخصية، وانه شكل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية الأوقاف والغرف الفرعية بالإدارات، مؤكدة أنه وجه بعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.









قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن خطبة الجمعة اليوم بعد فتح المساجد بعنوان " الأمل حياة "، وأنه سيلقي الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.





و أوضح أنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي التباعد، وارتداء الكمامة وأن يصطحب كل مصلي السجادة الخاصة به.









وأضاف الفقي ، إن المديرية ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف.



