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محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومخابز مخالفة في الوادي الجديد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط مخابز مخالفة لإنتاج خبزًا غير مطابق للمواصفات. 

وأعلن المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه تحرير 108 محاضر في حملات على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة منهم 40 محضر مخالفة عدم إعلان عن أسعار و10 محاضر ضبط سلع منتهية الصلاحية وفاسدة و5 محاضر ضبط سلع مجهولة المصدر، بينما جرى ضبط 12 مخبزا مخالفا وتحررت لهم محاضر تموينية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص عن الوزن القانوني المقرر. 

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وقال صلاح،إنه جرى ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 150 كجم لحوم مجمدة، و17 كجم شوكولاتة، 48 عبوة بسكويت، 11 كرتونة زيت طعام، 106 عبوة مستحضر تجميل" شامبو"، 70 كرتونة بويات، 11 كرتونة بطاطس محمرة، 74 قطعة حلوى شوكولاتة، و50 عبوة بخور. 

ولفت إلى، تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وإحالتها للنيابة العامة والتي أمرت بإعدامها وجرى الإعدام في لجنة مشتركة مع مديرية الصحة.

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