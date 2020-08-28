مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بمركز بدر بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء بموتور مياه أثناء العمل بقرية أرض الجمعية التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.









تلقي اللواء محمد والي أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بوفاة شابًا صعقًا بالكهرباء بقرية أرض الجمعية بنطاق دائرة مركز بدر، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة" إيهاب.إ.ل" 32 عامًا، ومقيم بقرية عمر بن الخطاب، نتيجة صاعق كهرباء لموتور مياة أثناء العمل بقريه أرض الجمعية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي بدر المركزي.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.