نشرة المرأة والصحة.. حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية من كورونا.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها.. وصفة سحرية لعلاج دوالى الساقين.. فوائد عصير البقدونس والليمون

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.





نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح بعض المفاهيم حول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لإبنة الفنان الراحل خالد صلاح خلال الاحتفال بعقد قرانها وسط حضور الأهل والأصدقاء.





تصدرت نور ابنة الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت والدتها الفنانة شيرين رضا صورة تعبر عن اشتياقها لها.





تعد الأصابع من أضعف الأجزاء فى القدم مما يجعلها أكثر الأجزاء عرضة للإصابات المختلفة خاصة أنها تقع فى مقدمة القدم وبالتالى يسهل اصطدامها بأشياء عند السير أو الجرى أوركوب الدراجة أو حتى السيارة.





من أكثر المشكلات المزعجة التى تسبب الآما قوية فى القدمين وتجعل الانسان غير قادر على الوقوف هى دوالى الساقين والتى تجعل المصاب بها يتراجع عن اداء الكثير من المهام التى تتطلب الوقوف او السير كالذهاب لشراء متطلبات المنزل





يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع الأورام التى تصيب الإنسان، حيث يحدث آثارا مدمرة داخل جسم الإنسان أكثر من بعض الأنواع الأخرى لأنه يصيب الرئة المسئولة عن تنظيم عملية التنفس اهم العمليات الحيوية والتى بدونها لايستطيع الانسان العيش.





يصادف اليوم 28 أغسطس ذكري طلاق الأميرة ديانا من الأمير تشارلز وذلك بعد استغراق بضع سنوات قبل حصولها على الطلاق، حيث أعلن تشارلز عن خيانته للأميرة ديانا مع كاميلا باركر في 29 يونيو 1994.





قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول عصير البقدونس والليمون للجسم.























