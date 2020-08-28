القبض على محمود عزت.. تعرف على المرشد القادم لجماعة الإخوان

وأعرب باحث الحركات الإسلامية عن دهشته من اختفاء "عزت" 7 سنوات في مصر، في ظل اعتقاد الكثير أنه يدير الجماعة من الخارج، موضحا أنه

لم يتمكن من الهروب أو كانت لديه مهمة في الداخل لذلك كان يسعى لتنفيذها.