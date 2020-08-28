القبض على محمود عزت.. تعرف على المرشد القادم لجماعة الإخوان

كشف سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، عن المرشحين لخلافة القيادي الإخواني محمود عزت في منصب المرشد المؤقت للجماعة بعد القبض عليه، مشيرا إلى أن الاختيار ينحصر بين شخصان هما إبراهيم منير، نائب محمود عزت، ومحمود حسين الأمين العام للجامعة.
وأوضح عيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد توافق تام بين أعضاء الجماعة على الشخصان السابقان، نظرا لقضايا الفساد والاختلاسات المالية التي ثبتت عليهما مؤخرا، لذلك اختيار أي منها سيسبب انقسام حاد داخل صفوف الجماعة في ظل حالة الضعف والانقسام الموجودة حاليا.
وأكد أن القبض على المرشد المؤقت محمود عزت ضربة كبيرة للتنظيم، حيث كان القيادي رقم 1 في الجماعة حتى في وجود المرشد محمد بديع، حيث كان ضمن تنظيم الإخوان 65 وظهر دوره في نشاط الإخوان في السبعينيات كما كان من تلاميذ سيد قطب، لذلك كان متشددا ويميل إلى الاختفاء وعدم الظهور، فضلا عن كونه لا يجيد الخطابة والتعامل مع الإعلام.
وأعرب باحث الحركات الإسلامية عن دهشته من اختفاء "عزت" 7 سنوات في مصر، في ظل اعتقاد الكثير أنه يدير الجماعة من الخارج، موضحا أنه لم يتمكن من الهروب أو كانت لديه مهمة في الداخل لذلك كان يسعى لتنفيذها.