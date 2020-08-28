فى مئوية منتخب مصر.. أحمد مجاهد يكشف عن مباراة الفراعنة أمام إيطاليا في الأولمبياد

كشف المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن المباراة الدولية الأولى لمنتخب مصر الوطنى امام ايطاليا فى الدورة الأوليمبية فى يوم ٢٨ أغسطس عام ١٩٢٠.





وقال احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:" مئوية المنتخب المصري في مثل هذا اليوم ٢٨ اغسطس ١٩٢٠ كانت المباراة الدولية الأولى للمنتخب المصري و الذي شارك في الدورة الأوليمبية أنڤرس - بلجيكا ١٩٢٠ و كانت مصر الدولة الوحيدة غير الأوروبية التي تشارك في كرة القدم".





تابع:" وكانت المباراة في مواجهة المنتخب الايطالي في تمام العاشرة صباحا و أمام ما يقرب من ٢٠٠٠ متفرج و انتهت بفوز ايطاليا ٢/١ احرز للمنتخب الايطالي بالونسيري في الدقيقة ٢٥ و تعادل للمنتخب المصري حسن علوبة في الدقيقة ٣٠ ثم تقدم جوجليلمو بيرتزي في الدقيقة ٥٧ و كان حكم المباراة البلجيكي بول بيتز ( بعض المصادر تذكر أن زكي عثمان هو محرز الهدف المصري و لكن الغالبية تؤكد أنه لحسن علي علوبة )".





أضاف:" ومثل المنتخب المصري في المباراة كامل طه ( حارس مرمي ) - محمد السيد - عبد السلام حمدي - رياض شوقي - علي الحسني - جميل عثمان - توفيق عبد الله- حسن علوبة - سيد أباظة - زكي عثمان - حسين حجازي ( كابتن الفريق ) ، و باقي القائمة محمود مرعي - محمد جبر - عباس صفوت - خليل حسني - محمود مختار صقر - يوسف وهبي

و كان أحمد حسنين بك رئيسا للبعثة و محمد صبحي الأتربة سكرتيرا للبعثة".







