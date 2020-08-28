مشهد مهيب.. الأهالى يفترشون الأراضي وينتظرون أول صلاة جمعة بعد كورونا

سادت حالة من الفرح بين أهالي محافظة البحيرة ، عقب فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها أكثر من ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وجلس المصلين أمام مسجد عطا، لانتظار فتح المسجد وأداء صلاة الجمعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور محمد العريني وكيل وزارة الأوقاف، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.





أكد الدكتور محمد العريني، وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، على الاستعداد التام لفتح المساجد لاقامة صلاة الجمعه القادمة بعد ان شهدت المساجد تعقيم ورش كامل خارج المسجد وداخله مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.

جاء هذا خلال اجتماع وكيل الوزارة مع مديرى الادارات الفرعية والشيخ حامد عيسوى مدير الدعوة اليوم بمقر المديرية، مؤكدًا على الاستمرار فتح المساجد بالضوابط التي حددتها وزارة الاوقاف والاستعداد التام لصلاة الجمعة القادمة مع عدم فتح دورات المياة أو المواضئ وغلقها نهائيآ وعدم فتح دور المناسبات نهائيآ وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية وايضا عدم فتح أي اضرحة أو مقامات نهائيآ او فتح الابواب المؤدية اليها مع الاهتمام بمتابعة التعقيم والتطهير المستمر مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بكل ادارة الى تطبيق التعليمات ورصد اى مخالفة من اى مسجد والتعامل معها على الفور.

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شدد "العرينى"، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة ، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط ، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان " الأمل حياة".