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محافظات

بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:12 م
محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة
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عبد العزيز جمال

 

شهد للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول صلاة الجمعة في بث مباشر من مسجد محمد علي بالقلعة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واستقبلت مساجد الأوقاف، اليوم الجمعة، المصلين في صلاة الجمعة، بعد تعليقها مدة خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وخصصت وزارة الأوقاف، حوالي 80 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، ما بين مسجد جامع ومسجد كبير، لاستقبال المصلين.

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، وخصصت الوزارة موضوع "الأمل حياة، عنوانا للخطبة.

ويحضر الصلاة  محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر .

ونبهت وزارة الأوقاف، على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور
بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور
بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور
بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور
بعد توقفها 5 أشهر.. محافظ القاهرة يشهد أول صلاة جمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. صور
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