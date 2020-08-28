AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
نظمت وزارة القوى العاملة ورشة عمل تحت عنوان: "آليات إدارة العمالة غير المنتظمة في ظل مستجدات تطوير الميكنة والحوكمة وشمول فئات العمالة غير المنتظمة "، واستمرت 3 أيام بمديرية القوي القوي العاملة بالدقهلية.

وأكد أحمد القللي مدير المديرية اهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة رعاياتها صحيا واجتماعيا وضم أكبر عدد من هذه الفئة تحت رعاية الدولة.

وتناول رقية إبراهيم مدير عام التفتيش بالوزارة دور التفتيش وارتباطه بالعمالة غير المنتظمة وأهمية التنسيق بينهما. 

ومن جانبها تحدثت سهير نصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزاره عن دور مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية وارتباطها بالعمالة غير المنتظمة وأهمية التنسيق بينهما.

وتحدث فتحي عبداللطيف عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الأداء التنسيقي للنقابات مع إدارات العمالة غير المنتظمة بمدريات القوي العاملة  على مستوى 27 محافظة.



القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
القوى العاملة: ورشة عمل حول آليات العمالة غير المنتظمة في ظل الميكنة والحوكمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين 1444 شابًا بينهم 6 من ذوي الهمم بالإسكندرية.. و8 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

من بينهم شاب من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 7 شباب بشمال سيناء

تعيين 9 شباب.. وصرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 795 شابًا بالمنوفية

من بينهم 8 من ذوي الاحتياجات الخاصة.. القوى العاملة: تعيين 366 شابًا بأسيوط

القوى العاملة: تعيين 571 شابًا وصرف 1.6 مليون جنيه لـ العمالة غير المنتظمة بالدقهلية

ترشيحاتنا

بالفيتامينات.. اكتشاف جديد لتدمير خلايا سرطان الرئة

4 أحكام بالإعدام والمؤبد.. صحيفة الحالة الجنائية لـ محمود عزت عقب القبض عليه

راكب رفض جلوسها بجواره.. إسرائيلية تستعد لمقاضاة شركة طيران

قبل التوقيع لـ مانشستر سيتي.. ميسي لـ جوارديولا: تتويجي بالكرة الذهبية لن يتحقق إلا تحت قيادتك

إعلامية كويتية: مصر قضت على أطماع أردوغان في المتوسط بهذه الخطوة

يعشق العمل السري.. باحث جماعات إرهابية: القبض على محمود عزت ضربة للإخوان.. فيديو

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة