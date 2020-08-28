أنغام تطرح فيديو كليب أغنية بحبك وبرتحلك على يوتيوب

أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت .. الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح

ليك خير في أهلك وصحابك، وليك حضور يملي غيابك .. قلبك حنين وعتابك مافيهوش تجريح".





"بحبك وبرتحلك" كلمات: صابر كمال، لحن: ايهاب عبدالواحد، توزيع: تميم، وتريات: هاني فرحات، الكليب اخراج: عادل جمال/ ادارة اعمال: راندا رياض، سوشيال ميديا: محمد جمال، ياسمين حامد.



