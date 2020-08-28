أنغام تطرح فيديو كليب أغنية بحبك وبرتحلك على يوتيوب

طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "بحبك وبرتحلك" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح".
أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت .. الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح
ليك خير في أهلك وصحابك، وليك حضور يملي غيابك .. قلبك حنين وعتابك مافيهوش تجريح".
"بحبك وبرتحلك" كلمات: صابر كمال، لحن: ايهاب عبدالواحد، توزيع: تميم، وتريات: هاني فرحات، الكليب اخراج: عادل جمال/ ادارة اعمال: راندا رياض، سوشيال ميديا: محمد جمال، ياسمين حامد.