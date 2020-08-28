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أخبار العالم

الأمم المتحدة: قضية بلايك تؤكد ضرورة استئصال العنصرية من الشرطة الأمريكية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:38 م
نجم التنس المعتزل
نجم التنس المعتزل جيمس بلايك
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سمر صالح
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن قضية بلايك أكدت ضرورة استئصال العنصرية من الشرطة الأمريكية.

وتعرض نجم التنس المعتزل جيمس بلايك لمعاملة قاسية من أحد عناصر الشرطة خلال وقوفه خارج الفندق الذى يقيم به، وذلك حسبما أظهر شريط فيديو نشرته شرطة مدينة نيويورك، أول أمس ، قبل أن يتم تقييده بعيدًا.

ويظهر شريط الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقة، أن بلايك الذي كان واقفًا بالقرب من مدخل الفندق فوجئ بما حصل ولم يُبدِ أي مقاومة للاعتقال الذي قام به الشرطي المتخفي. وقام الشرطي بطرح بلايك (35 عامًا) أرضًا قبل تقييده.

وأكد بلايك أنه تم الإفراج عنه بعد 15 دقيقة، مشككًا في دوافع «عنصرية» لهذا الاعتقال الخاطئ، لكن الشرطة نفت هذا الأمر، مشددة على حالة من الخطأ في هوية الموقوف.

وتقدم مفوض شرطة نيويورك ويليام براتون وعمدة المدينة بيل دي بلازيو باعتذار إلى بلايك، الذي اعتزل كرة المضرب في أغسطس 2013، وفي جعبته 10 ألقاب من أصل 24 مباراة نهائية.
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