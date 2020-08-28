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سمير راغب: محمود عزت أخطر أعضاء الإخوان ويقوم بأعمال المرشد.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:39 م
الارهابي محمود عزت
الارهابي محمود عزت
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نورهان رأفت
قال الدكتور سمير راغب ، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إن الاخواني الهارب محمود عزت كان أخطر أعضاء الجماعة ، وهو أشد خطرا من الاخواني محمد بديع .

وأضاف الدكتور سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز،إن الارهابي محمود عزت هو عضو في مكتب الارشاد منذ عام 1981 ، لافتا إلى أن البلتاجي ومرسي هما أحد تلاميذ الاخواني محمود عزت .

ولفت رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن الارهابي محمود عزت هو من كان يقوم بأعمال مرشد الأخوان المسلمين ، في الخفاء ، بالاضافة إلى أنه من الجناح القطبي ، الذي يؤمن بنفس منهج داعش الارهابية .

وأشار "راغب" ، إلى أن إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على الارهابي محمود عزت  بمثابة المهمة المستحيلة ، نظرا لأنه عضو إجرامي بالجماعة .

وأوضح "راغب" ، أن "عزت" أستخدم أجهزة مشفرة للتخفي ، ووصول أجهزة الأمن له ، خطوة كبيرة وقوية .

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