سمير راغب: محمود عزت أخطر أعضاء الإخوان ويقوم بأعمال المرشد.. فيديو

قال الدكتور سمير راغب ، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إن الاخواني الهارب محمود عزت كان أخطر أعضاء الجماعة ، وهو أشد خطرا من الاخواني محمد بديع .





وأضاف الدكتور سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز،إن الارهابي محمود عزت هو عضو في مكتب الارشاد منذ عام 1981 ، لافتا إلى أن البلتاجي ومرسي هما أحد تلاميذ الاخواني محمود عزت .





ولفت رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن الارهابي محمود عزت هو من كان يقوم بأعمال مرشد الأخوان المسلمين ، في الخفاء ، بالاضافة إلى أنه من الجناح القطبي ، الذي يؤمن بنفس منهج داعش الارهابية .





وأشار "راغب" ، إلى أن إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على الارهابي محمود عزت بمثابة المهمة المستحيلة ، نظرا لأنه عضو إجرامي بالجماعة .





وأوضح "راغب" ، أن "عزت" أستخدم أجهزة مشفرة للتخفي ، ووصول أجهزة الأمن له ، خطوة كبيرة وقوية .



