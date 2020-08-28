الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.









وحذرت تقارير صحية رسمية من الصين، من ظهور فيروس جديد في كازاخستان المجاورة قد يحصد أرواحا أكثر من كورونا.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فإن التقارير حذرت من التهاب رئوي خطير غير معروف بدأ ينتشر في كازاخستان، وحالات الإصابة به تتزايد بسرعة.





ورغم إنكار مسئولي كازاخستان الأمر، إلا أن الصين لم تتراجع وتصر على أن جارتها تتعامل مع شيء خطير للغاية.





وليس من الواضح بعد إن كان هناك فيروس جديد فعلا يضرب البلاد، لكن السلطات في كازاخستان أعلنت تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغ معدل الإصابات قرابة 2000 حالة جديدة يوميا، وهو رقم قياسي للبلاد.



