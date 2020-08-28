ننشر تفاصيل حالات الغش المرصودة خلال أول أسبوع في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، حيث ادى الطلاب حتى الان امتحان الدور الثاني في اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى ، واللغة الأجنبية الثانية ، والجبر والهندسة الفراغية ، والفيزياء ، والتاريخ .





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ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.





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وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل حالات الغش المرصودة في لجان الدور الثاني للثانوية العامة في أول اسبوع في الامتحانات:





ففي امتحان اللغة العربية ، وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.





وفي امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.خ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.





وفي امتحان الجبر والهندسة الفراغية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور (45) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة عمر المختار الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (ي.س.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.





وفي امتحاني الفيزياء والتاريخ ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات "القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم امبو)، الشرقية (إدارة أبو كبير)، المنيا (إدارة ملوي)" وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.