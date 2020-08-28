AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر تفاصيل حالات الغش المرصودة خلال أول أسبوع في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:02 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، حيث ادى الطلاب حتى الان امتحان الدور الثاني في اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى ، واللغة الأجنبية الثانية ، والجبر والهندسة الفراغية ، والفيزياء ، والتاريخ .

اقرأ ايضا|

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

اقرأ ايضا |
منحة دراسية.. قبول ابنة طبيبة توفيت بكورونا بـ"طب النهضة" في بني سويف

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل حالات الغش المرصودة في لجان الدور الثاني للثانوية العامة في أول اسبوع في الامتحانات:

ففي امتحان اللغة العربية ، وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وفي امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.خ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وفي امتحان الجبر والهندسة الفراغية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور (45) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة  مدرسة عمر المختار الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (ي.س.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وفي امتحاني الفيزياء والتاريخ ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات. 

وفي امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات "القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم امبو)، الشرقية (إدارة أبو كبير)، المنيا (إدارة ملوي)" وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالموبايل والسماعات والفيزا.. ضبط 84 حالة غش إلكتروني في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020

ماراثون امتحانات ثانوية كورونا ينتهي بسلام.. وزير التعليم: الوزارة نجحت رغم الظروف الاستثنائية.. حجازي: النتيجة بعد العيد.. والحصاد: غلق 81 صفحة غش وضبط 84 غشاشا ونقل 55 طالبا للمستشفى

التعليم ترصد 110 حالات غش وحيازة محمول خلال ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ضبط الطالبة المتسببة في نشر صور امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة

التعليم: جميع مراحل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مؤمنة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. الطلاب يمتحنون اللغة العربية وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.. والتعليم تضبط نشرة الأسئلة على السوشيال ميديا بعد 30 دقيقة من توزيعها في اللجان

ترشيحاتنا

الجسد لا يرحم.. المرض ينهي خدمة رئيس الوزراء الياباني الأطول عهدا.. وهؤلاء المرشحون لخلافته

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

تفجير معهد الأورام واغتيال النائب العام .. قضايا مطلوب فيها الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

إصابة مهاجم برشلونة الشاب بفيروس كورونا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة