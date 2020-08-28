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أخبار العالم

بوعزيري جديد.. لبناني يحاول إشعال النيران في جسده

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:58 م
مواطن لبناني يحاول
مواطن لبناني يحاول اشعال النار في جسده
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محمود نوفل
حاول لبناني إشعال النيران في جسده علي غرار مافعله مفجر الثورة التونسية " بوعزيزي" إعتراضا منه علي الوضاع المعيشية والإقتصادية التي تمر بها الدولة اللبنانية.

يُشار الي ان المواطن اللبناني والذي يدعي " فادي رعد دخل في إعتصام فردي منذ عدة اسابيع في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية وذلك بسبب تردي أوضاعه المعيشية والإقتصادية .

وذكرت تقارير صحفية لبنانية ان فادي سكب البنزين علي جسده وحاول إضرام النيران ولكن محاولته باءت بالفشل بعد تدخل عدد من المواطنين لمنعه من إحراق نفسه واشعال النيران في جسده.

جدير بالذكر أن لبنان تعيش أسوأ أزمة إقتصادية خلال الفترة الراهنة نظرا لإنتشار جائحة كورونا بل وإزدادت سوءا بعد تفجيرات مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الجاري.

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